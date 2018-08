Mini Cooper S : une mise à jour complète en 2018

Présentée lors du dernier salon de Détroit, la Mini Cooper S restylée a été totalement remise au goût du jour. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, elle parvient à conserver son côté décalé mais devient bien plus agréable à conduire.

Un modèle couronné de succès

Ces dernières années, la Mini Cooper S s’est mieux vendue qu’elle ne l’a jamais été. Pour preuve, en 2017, elle s’est écoulée à 372 000 unités, ce qui constitue son record de ventes sur une année. Si sa réussite s’explique grâce à plusieurs raisons, on peut notamment citer son changement de gabarit, qui lui permet maintenant d’être utilisée comme la voiture principale d’un foyer. Veuillez noter que ce restylage concerne aussi bien les modèles 3 et 5 portes que la version cabriolet.

Un modèle toujours atypique

Si son design évolue quelque peu, il ne faut tout de même pas s’attendre à une révolution. Ce sont en effet certains détails qui ont été modifiés, notamment ses phares. À l’avant, il s’agit de feux diurnes LED qui forment un cerclage complet alors qu’a l’arrière on voit apparaître un drapeau de l’Union Jack sur ses versions haut de gamme. En outre, vous pourrez également profiter de trois nouvelles teintes.

Mais ce qui caractéristique le plus cette Mini Cooper S est la possibilité de la personnaliser. En effet, grâce à l’utilisation de l’impression 3D, vous pourrez décorer votre véhicule comme vous le souhaitez. Cela concerne l’insert décoratif de la planche de bord, les ouïes latérales, les seuils de porte et le projecteur de portes à LED. Pour ce faire, il vous suffit de les définir sur une interface web avant de les commander. Vous les recevrez sous trois à cinq semaines et il ne vous restera plus qu’à les installer, ce qui s’avère relativement facile et rapide.