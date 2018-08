De l’actualité pour Volkswagen

Peu de temps après la sortie de la Connect, une deuxième version dérivée de la Volkswagen Polo est proposée. Il s’agit de la Copper Line, qui sera vendue à partir de 20 390 euros. En outre, le constructeur allemand a laissé entendre que la gamme R pourrait un jour proposer des modèles équipés de moteurs électriques.

Une déclinaison haut de gamme

Alors qu’elle reprend la finition haute Carat, la Volkswagen Polo Copper Line sera proposée au même prix que la version Carat de base. Cela signifie que ses acheteurs pourront profiter gratuitement de ses différents équipements. Parmi eux, on retrouvera notamment une sellerie sport en tissu, mais aussi une caméra de recul, un assistant de freinage d’urgence ou la climatisation bi-zone. En ce qui concerne son design, elle se démarquera grâce à des vitres arrière surteintées, mais aussi avec un badge et des lisérés propres à cette édition. Enfin, sa version de base disposera d’un moteur trois cylindres 1.0 TSI générant une puissance de 95 chevaux et accompagnée d’une boîte manuelle avec cinq rapports.

Bientôt la gamme R en version électrique

Quand on interroge les responsables du constructeur allemand, il paraît certain que la gamme R, la plus sportive de la marque germanique, sera encore conservée pendant de nombreuses années. Cependant, elle pourrait connaître quelques évolutions, notamment au niveau de sa motorisation.

En effet, Volkswagen n’exclut absolument pas qu’un jour la gamme R soit équipée d’un moteur électrique. Cependant, le constructeur allemand veut avant tout que l’ADN de ses sportives soit conservé et s’annonce donc prêt à attendre que ce type de motorisation soit au point. Pour le moment, il estime donc que ses performances ne sont pas satisfaisantes, notamment au niveau de la puissance, puisque les véhicules de la gamme R génèrent environ 300 chevaux, mais également au niveau de l’autonomie.