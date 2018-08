Une série spéciale Mopar pour le Jeep Renegade

Mopar est la ligne de pièces détachées de Chrysler. Le Jeep Renegade lui consacre une série spéciale qui ne sera limitée qu’à 80 exemplaires en France. Avant tout chose, vous pouvez consulter la vidéo ci-dessous qui vous permettra d’en apprendre plus sur ce modèle dérivé du véhicule le plus vendu de la marque.

Qu’est-ce que Mopar ?

Avant la Seconde Guerre Mondiale, Mopar était la section du groupe Fiat Chrysler qui était dévolue aux pièces détachées. Il s’agit d’ailleurs d’un nom valise, puisque Mopar correspond à la contraction du début des mots « motors » et « parts », ce qui signifie pièces de moteurs. Cependant, depuis quelques années, les Américains l’utilisent pour désigner tout ce qui touche à Chrysler. C’est cette première définition qui a été reprise par le Jeep Renegade.

Un véhicule plutôt attractif

Disponible en France à partir de 26 200 euros, ce Jeep Renegade Mopar ne manque pas d’arguments. Le principal d’entre eux est de reprendre un design assez proche de celui du Trailhawk à un prix bien plus attractif. Il sera disponible en trois couleurs, c’est-à-dire blanc, rouge et vert pomme. Il a été créé en prenant le Renegade Longitude comme base, mais en y ajoutant des bas de caisse spécifiques et des jantes de 16 pouces chaussées de pneus M+S. De plus, ses suspensions ont été surélevées de 10 millimètres.

Vous pouvez opter entre les deux versions de base qui sont équipées de deux roues motrices. Vous pourrez alors choisir entre des moteurs essence 1.4 et diesel 1.6 qui génèrent respectivement 140 et 120 chevaux. Veuillez également noter que le modèle essence sera accompagné d’une boite manuelle à 5 rapports alors que celle de la version diesel en comporte six. Enfin, si vous préférez bénéficier d’une transmission intégrale, vous devrez prendre la version diesel 2.0 qui génère elle aussi une puissance de 120 chevaux.