Découvrez le Skoda Karoq Scout

Le Skoda Karoq Scout est la déclinaison aventurière du Karoq. En cours de préparation, il devrait être présenté lors du Mondial de l’Automobile qui aura lieu du 4 au 14 octobre 2018. Vous pouvez en apprendre plus sur ce modèle en visionnant la vidéo ci-dessous.

Le Karoq sera le prochain véhicule de la gamme Scout

Parmi les véhicules Skoda, la gamme Scout est réservée aux déclinaisons aventurières des différents modèles du constructeur tchèque. À quelques mois de l’ouverture du Mondial de l’Automobile 2018, c’est au tour du Karoq de recevoir cette déclinaison. La première chose que nous pouvons voir est que son style est très proche de celui de sa version de base, ses seules différences étant l’ajout de protections en plastique et d’un badge Scout. Veuillez également noter qu’il est équipé de jantes 18 pouces, même s’il est possible d’opter pour des modèles 19 pouces.

Dans l’habitacle, Skoda n’a pas non plus fait preuve de beaucoup d’originalité. Il est en effet presque identique à celui de la version de base et ne se différencie que grâce à un logo brodé indiquant Scout. Vous pourrez tout de même profiter du Digital Cockpit. Celui-ci permettra notamment de pouvoir consulter de nombreuses informations.

Plus d’informations sur les motorisations

Bien évidemment, la motorisation est sans doute l’un des critères qui vous intéressera le plus. Le Skoda Karoq Scout ne sera proposé qu’avec une transmission intégrale. Vous pourrez également choisir entre trois motorisations différentes. Vous pourrez donc départager des moteurs essence 1,5 et 2 litres d’une puissance de 150 chevaux alors que le troisième moteur 2,0 litres TDI génère une puissance de 190 chevaux. Vous pourrez également choisir entre des boîtes de vitesses automatiques et manuelles. Enfin, en ce qui concerne son prix et sa date de sortie, aucune information n’a pour le moment été communiquée par Skoda, mais on imagine qu’on en aura avant le Mondial de l’Automobile 2018.