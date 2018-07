La Mercedes Classe A également distribuée en Europe

Alors qu’elle avait d’abord été dévoilée en Chine, on pensait que la Mercedes Classe A ne sortirait que dans ce pays, dans lequel les berlines ont bien plus de succès. Cependant, la firme allemande a confirmé qu’elle serait également disponible en Europe.

Également une sortie européenne

Alors que la Mercedes Classe A a d’abord été conçue pour le marché chinois, le constructeur allemand a également décidé de la proposer en Europe. Cependant, avant de le faire, il a tout de même choisi de la modifier quelque peu pour l’adapter à ce continent. La longueur de la version européenne sera par exemple de 4,55 mètres, soit 6 centimètres de moins que celle destinée à la Chine.

Une concurrente à la GLA

En sortant ce modèle en Europe, le constructeur allemand devra tout de même veiller à ne pas le mettre en concurrence avec la Mercedes GLA. Ces deux modèles sont en effet assez proches et la plus grosse différence demeure la meilleure habitabilité de la Mercedes Classe A qui propose notamment un coffre d’une capacité de 420 litres, soit 50 de plus que la GLA.

En outre, cette nouvelle berline se démarque par son design. Ce dernier ne procure pas de mauvaise surprise et on retrouve une silhouette relativement classique à laquelle la malle est parfaitement intégrée. De plus, elle dispose de feux arrière élargis qui partent depuis la plaque d’immatriculation jusqu’aux ailes.

Un habitacle impeccable

Lorsqu’on entre dans la Mercedes Classe A, la première chose qu’on voit est sa planche de bord, sur laquelle vous retrouverez deux écrans en enfilade. Mais on est surtout marqué par l’impression générale qui donne le sentiment d’être dans un véhicule de gamme supérieure.

Selon la configuration et les options que vous choisirez, vous pourrez même l’utiliser en mode semi-automatique, le régulateur de vitesse utilisant le GPS pour anticiper les différents obstacles que vous rencontrerez.