Volvo S60 : une suédoise produite aux USA

Comme de nombreux autres constructeurs européens, Volvo a décidé de s’expatrier aux USA pour la production de certains de ses modèles. Le premier d’entre eux qui y sera produit est la Volvo S60. Elle sera fabriquée dans l’usine de Charleston, en Caroline du Nord.

Plus de détails sur la Volvo S60

Alors qu’aucune date de commercialisation ou tarif n’a été annoncé, on a tout de même quelques informations sur ce modèle. La principale est que, bien qu’elle s’inspire directement du break V60 qui n’est disponible qu’en motorisation diesel, la Volvo S60 n’en proposera pas une seule. À sa sortie, elle sera en effet proposée avec deux moteurs quatre cylindres essence. Vous pourrez ainsi choisir entre des blocs T5 turbocompressé et T6 équipé d’un compresseur supplémentaire qui génèrent respectivement une puissance de 245 et de 320 chevaux.

Cette offre sera complétée par deux moteurs hybrides d’une puissance de 340 et de 390 chevaux. Disposant également d’un design fort intéressant avec des proportions parfaitement équilibrées et des flancs très travaillés, cette berline pourra profiter de luxe, de technologie et de sécurité.

Une autre voiture inédite

En plus de la Volvo S60, le constructeur suédois proposera également une autre voiture exclusivement réservée au marché américain. Seulement distribuée à 20 exemplaires, la Volvo S60 Polestar Engenireed sera une déclinaison sportive de cette berline et elle générera une puissance de 415 chevaux. Il n’est cependant plus possible de les acheter puisque tous les exemplaires ont été précommandés en seulement 39 minutes.

En outre, conscient que le faible nombre de véhicules disponible a pu faire des déçus, Volvo a décidé de proposer une autre offre. En effet, les 200 premiers clients qui achèteront la future Volvo S60 R-Design via l’application « Volvo Care by Volvo » pourront profiter d’une version améliorée avec un moteur V8 qui génèrera une puissance de 400 chevaux.