Deux modèles sportifs en préparation pour Lexus

Les prochains mois s’annoncent très sportifs pour Lexus puisque le constructeur va proposer deux nouveaux modèles de ce type. Assez différents l’un de l’autre, ils disposent chacun de leur propre intérêt.

Une réputation pas si sportive que ça

Le constructeur japonais n’est pas forcément réputé pour proposer les voitures les plus explosives. Cependant, il ne faut pas oublier que Lexus avait déjà fait ses preuves dans ce secteur, notamment grâce à la LFA. Proposant des performances exceptionnelles, cette dernière est considérée comme l’une des meilleures sportives de sa génération. Ces derniers jours, l’entreprise nipponne a été surprise en Allemagne alors que deux de ses prototypes étaient testés.

Les deux prototypes dans le détail

Même si ce sont des informations qu’il faudra vérifier, le profil de ses deux véhicules semble avoir été identifié. Le premier d’entre eux est la version de série de la Lexus RC F GT Concept, qui avait été présentée en 2016, lors du festival de vitesse de Goodwood. Il s’agit d’un modèle plutôt radical qui dispose d’une aérodynamique assez spécifique, mais aussi d’un spoiler fixe qui n’est pas présent sur la Lexus RC F. En outre, le véhicule dérivé de ce concept devrait être équipé d’un moteur V8 5 litres et d’une boîte automatique avec huit vitesses.

Le second d’entre eux est le Lexus LC F. Alors que la gamme LC ne comptait pour le moment que trois modèles, dont un exclusivement réservé au marché américain, ce nouveau véhicule devrait lui donner un énorme coup de fouet. Il disposerait en effet d’un moteur V8 survitaminé disposant d’au moins 4 cylindres, ce qui lui permettrait d’atteindre une puissance dépassant les 600 chevaux. Même s’il faudra bien évidemment attendre d’en savoir plus pour avoir un avis définitif, il semble bien parti pour pouvoir rivaliser avec les sportives les plus impressionnantes, notamment la Mercedes Classe S 63 AMG et la BMW M8.