La nouvelle Porsche 911 de type 992 est prête

La future Porsche 911 de type 992 doit sortir fin 2018, mais elle est déjà prête. Elle remplacera donc la génération actuelle, qui a été commercialisée il y a sept ans. Testée plusieurs fois au cours des derniers mois, elle est maintenant au point et nous en savons plus sur son futur design.

Des changements assez visibles

Traditionnellement, la Porsche 911 est modifiée par petites touches. Cependant, sur cette dernière génération, elles sont un peu plus imposantes et il ne sera pas nécessaire d’être un expert de la marque pour les remarquer. La première d’entre elles est un large bandeau qui traverse sa poupe. On retrouve un autre grand élément noir au niveau de son bouclier, qui englobe notamment sa plaque d’immatriculation, qui a été rabaissée, et sa double sortie d’échappement. Ses phares sont également plus fin que sur les autres modèles de la marque. En outre, son diffuseur est maintenant entièrement intégré au pare-choc et intégralement peint en noir. Enfin, son aileron, de la même couleur que la carrosserie, fait toute la largeur de la voiture et il sera possible de l’élever pour bénéficier d’un meilleur appui.

Une actualité riche pour Porsche

Cependant, il est encore difficile de savoir si cette nouvelle Porsche 911 sera la priorité de la marque au niveau de sa communication. Sa sortie coïncidera en effet avec celle du Porsche Macan restylé, son modèle de base étant le nouveau best-seller du prestigieux constructeur. Commercialisé depuis 4 ans, le SUV familial de la marque s’apprête donc à recevoir une restylage de mi-carrière. Alors qu’il devrait être présenté lors du prochain Mondial de l’Automobile, il pourrait bénéficier de motorisations remises au goût du jour, d’un grand écran tactile sur sa planche de bord et de nouveaux appuis au sol qui lui offriront une plus grande stabilité.