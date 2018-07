L’Audi TT s’offre un restylage subtil

Audi offre un restylage aux troisièmes générations de ses versions TT et TTS, sorties en 2014. En outre, le constructeur allemand propose également une édition spéciale pour célébrer les 20 ans du lancement de la première Audi TT.

Des modifications tout en subtilité

Ce n’est en effet pas sur le plan esthétique que les Audi TT et TTS vont être révolutionnées. La seule différence notable qu’on retrouve est l’apport de nouveaux boucliers qui disposent de plus grandes prises d’air alors que la calandre a été redessinée. En outre, l’habitacle comprend maintenant l’écran multimédia de 12,3 pouces et le sélecteur de mode de conduite disponibles dès la version de série. Enfin, de nombreuses aides à la conduite ont été ajoutées, notamment l’assistance au stationnement ou la reconnaissance des panneaux.

Au niveau de la motorisation, vous aurez de quoi vous faire plaisir avec trois moteurs générant respectivement une puissance de 197, 245 et 306 chevaux. Le plus puissant des trois est celui de l’Audi TTS et il lui permet de pouvoir passer de 0 à 100 km/h en seulement 4,5 secondes. Il est enfin important de noter que tous ces moteurs sont équipés d’un filtre à particules et qu’aucun modèle diesel n’est proposé.

Une édition limitée pour célébrer les 20 ans de la marque

Inspiré du concept-car qui a préfiguré l’Audi TT Roadster et qui a été présenté au salon de Tokyo en 1995, cette Audi TT 20 Years disposera d’un design élégant dans lequel on trouvera notamment des sorties d’échappement dont la forme est exclusive, mais aussi des plaques commémoratives et le logo Audi qui se trouvera juste devant les roues. Cette dernière sera distribuée à seulement 999 exemplaires, dont 50 qui seront réservées à la France. Commercialisée en octobre 2018, en marge du Mondial de l’Automobile 2018, elle sera vendue au prix de 52 000 euros.