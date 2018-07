Un nouveau Renault Catptur en 2020

Alors que la prochaine Clio sera déclinée en 2019, il faudra attendre 2020 pour le Renault Captur, sa déclinaison SUV. Il proposera plusieurs changements par rapport à la version actuelle.

Un style largement modifié

Le design de ce nouveau Renault Catptur sera en effet modifié de manière significative. Si son gabarit sera changé et que sa longueur atteindra dorénavant les 4,20 mètres, ce n’est pas ce que vous verrez le plus. Son esthétique sera effectivement largement différente de celle du modèle actuel. Il disposera par exemple de nouveaux feux diurnes semblables à ceux de la dernière Mégane. En outre, sa forme sera bien plus effilée et sobre et ses flancs seront moins creusés. Enfin, pour marquer son appartenance à la marque Renault, il affichera son logo en haut de la face arrière du véhicule.

En ce qui concerne l’habitacle, il disposera de plus d’espace de rangement et la banquette coulissante sera conservée. Cependant, la boîte à gants tiroir et les sièges déhoussables sont voués à disparaître. Enfin, on voit que Renault a prêté une grande attention aux finitions. Ces dernières sont très soignées et comprennent un grand écran tactile.

De nouvelles motorisations

L’une des autres grosses nouveautés de cette nouvelle version est d’ordre mécanique. Vous pourrez ainsi profiter de nouveaux moteurs. Vous pourrez ainsi choisir entre deux blocs essence de 115 et 140 chevaux alors que, pour le diesel, la puissance s’élèvera à 90 ou 110 chevaux. Veuillez noter que les moteurs essence afficheront de bien meilleurs taux de rejet d’agents polluants alors que le diesel pourra être utilisé comme un hybride grâce à l’apport du système Hybrid Assiste. Ce dernier aidera le bloc thermique lors des phases d’accélération.

Enfin, le nouveau Renault Captur disposera de nombreuses aides à la conduite telles que le freinage automatique d’urgence et des systèmes de lecture des panneaux et anti-somnolence qui devraient tous être intégrés dans la version de série.