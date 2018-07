Tuto : changer un pneu

Quand vous avez une voiture, certaines pièces devront un jour ou l’autre être changées soit à cause de l’usure soit à cause d’une panne. C’est le cas des pneus de votre voiture. Dans bien de circonstances, le changement de pneu pourrait intervenir dans des endroits insolites. Dans ce cas, vous deviez alors le faire vous-même. Cette opération qui semble compliquée à première vue est très loin d’être difficile. On pourrait même dire que c’est un jeu d’enfant. Découvrez ici les matériels dont vous aurez besoin et les différentes étapes à suivre pour y arriver avec succès.

Le matériel nécessaire pour changer vos pneus

Même si votre voiture dispose de bons pneus comme ceux de pneus-online.fr, il peut arriver que vous soyez victime d’une crevaison ou d’un dysfonctionnement qui vous amènera à changer de pneu. Pour faire cette petite opération, vous aurez besoin du matériel suivant :

des cales de roue ;

un cric ;

une clé dynamométrique ;

des gants

une clé articulée ou en croix ; et

des chandelles.

Assurez-vous que ce matériel soit toujours dans votre voiture. Mais avant de commencer, veiller à bien garer votre véhicule sur un terrain bien plat et sur une surface bien dure ; enclenchez le frein à main et passer la première vitesse. Posez à quelques mètres un panneau triangulaire de sécurité et allumez vos feux de détresse pour signaler votre présence.

Les étapes à suivre

Ces étapes sont importantes, pour une réussite de l’opération.

Étape 1

Calez les roues qui ne sont pas visées pas la manœuvre. Retirez les enjoliveurs puis desserrer légèrement les écrous de la roue à changer.

Étape 2

Bien placer le cric assez près du pneu à changer. Il faut faire attention à placer le cric au niveau de l’un des emplacements réglementaires pour ne pas endommager la voiture. Une fois cette mesure prise, vous pouvez commencer à soulever peu à peu le véhicule. À une hauteur raisonnable, placez les chandelles.

Étape 3

Grâce à votre clé articulée ou en croix, dévissez entièrement les écrous et retirez-les. Ensuite saisissez le pneu à changer avec vos deux mains. Tirez-le un peu vivement vers vous pour le retirer. Il peut arriver que les pneus restent coincés sur le moyeu malgré vos efforts. Pas de panique ! Il suffit de frapper à plusieurs reprises la partie métallique du pneu en question avec votre clé dynamométrique par exemple et de réessayer la manœuvre. Tout se passera bien cette fois.

Étape 4

Prenez le nouveau pneu et placez-le de façon à aligner ses trous avec les emplacements des écrous sur le moyeu. Assurez-vous par ailleurs que le pneu n’est pas monté à l’envers en examinant si la valve de gonflage est bien orientée vers l’extérieur. Une fois que ces dispositions sont prises, vissez à la main les écrous l’un après l’autre.

Étape 5

Lever un peu plus la voiture pour retirer les chandelles. Ensuite, baisser le cric et ramenez la voiture à plat.

Étape finale

Avec une clé dynamométrique, visser vivement chacun des écrous. Remettez enfin les enjoliveurs. Voilà tout ce qu’il faut savoir pour bien changer vos pneus. Vous n’avez donc pas besoin d’être un très grand spécialiste pour comprendre la technologie des pneus de voiture.

Un petit conseil

Il est vrai que les crevaisons se font de plus en plus rares de nos jours. C’est plutôt une très bonne nouvelle, mais il ne faut pas pour autant négliger sa roue de secours. Toujours la garder dans le coffre de sa voiture avec le matériel nécessaire pour le monter est un réflexe pour tous les bons conducteurs.