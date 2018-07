Découvrez le Volkswagen T-Cross

Ce n’est pas une surprise que Volkswagen, le constructeur qui compte le plus de SUV dans son catalogue, sorte le T-Cross, un nouveau véhicule de ce type. Vous pouvez en découvrir un peu plus sur ce modèle en visionnant la vidéo ci-dessous :

Le T-Cross : le petit SUV Volkswagen

Alors que le catalogue de Volkswagen comporte déjà six SUV, c’est-à-dire le T-Roc, le Tiguan, le Tiguan Allspace, l’Atlas (réservé aux marchés chinois et américains), et le Touareg, cette famille va encore s’agrandir avec le T-Cross, qui sortira en 2019. La particularité de celui-ci est son gabarit, puisqu’il s’agit du plus petit SUV de la marque allemande. Cependant, s’il reprend de nombreux éléments de sa version concept qui avait été présentée en 2016, ce ne sera pas un cabriolet.

Un design classique

Bien que le véhicule soit encore équipé de son camouflage, on peut aisément deviner que son design sera très classique. Ses seuls signes distinctifs devraient être le grand bandeau qu’on retrouve sur le hayon arrière et ses phares avant, qui seront disposés sur deux étages. Pour l’originalité, il faudra davantage regarder son habitacle. En effet, il sera par exemple possible de choisir la décoration du bandeau de la planche de bord parmi les sept finitions disponibles. En outre, on y retrouve des touches de la même couleur que la carrosserie, notamment sur le volant et la console centrale. Le matériau le plus utilisé pour cet habitacle est le plastique dur.

Agréable à conduire

En ce qui concerne la motorisation, on pourra choisir entre un moteur essence ou diesel pour une puissance de 150 chevaux. Veuillez noter qu’ils disposeront tous deux d’un filtre à particules. Ce sera un véhicule qui sera particulièrement à son aise en milieu urbain et qui demeurera plutôt agréable à conduire. Veuillez enfin noter que sa consommation sera tout à fait acceptable puisqu’elle s’élèvera à 6,7 litres pour 100 kilomètres.