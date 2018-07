Vettel s’impose sur les terres d’Hamilton

Lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, Lewis Hamilton, le local de l’étape, était très attendu, mais il doit se contenter de la deuxième place, battu par Sebastian Vettel, son principal rival, alors que Kimi Räikkönen complète le podium. Veuillez également noter la très belle 7e place d’Esteban Ocon.

Un accrochage qui fait polémique

Pourtant parti en pole position, Lewis Hamilton a manqué son départ et s’est donc retrouvé à la bagarre avec les Ferrari. Malheureusement pour lui, un accrochage avec Kimi Räikkönen le fait partir en tête-à-queue et l’oblige à repartir en dernière place. Bien que ce type d’incident puisse arriver en Formule 1, celui-ci a déclenché une importante polémique. Alors que le pilote finlandais est le coéquipier de Sebastian Vettel, le principal rival de Lewis Hamilton au Championnat de Formule 1, Mercedes a accusé Ferrari d’avoir provoqué cet accrochage volontairement pour permettre au pilote allemand de prendre l’avantage au classement. Ferrari a très rapidement démenti cette accusation.

Cependant, Lewis Hamilton a su profiter des conditions de courses pour limiter les dégâts. La voiture de sécurité a en effet été utilisée deux fois pendant la course, ce qui a permis le resserrement des positions. Utilisée pour la dernière fois à neufs tours de la fin, suite à l’accrochage entre Romain Grosjean et Carlos Sainz Junior, elle s’est retirée alors que Valtteri Bottas était en tête. Cependant, le mauvais état de ses pneus l’a obligé à rétrograder pour finalement finir 4e.

La course des Français

Les Français ont connu des résultats assez différents lors de ce grand prix. Comme nous l’avons vu plus haut, Romain Grosjean est sorti de la piste à une dizaine de tours de la fin et n’a donc pas terminé la course. Par contre, Esteban Ocon a pris une très belle 7e place et c’est la quatrième fois qu’il marque des points lors des 5 dernières courses. Enfin, Pierre Gasly pouvait être satisfait à l’arrivée avec sa dixième place. Cependant, il a reçu une pénalité de 5 secondes après l’arrivée et termine finalement 12e.