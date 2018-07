La Fiat 500 Spiaggina fait son retour

Alors que le constructeur turinois propose une nouvelle édition limitée de la Fiat 500, celle-ci est un peu spéciale, puisqu’il s’agit d’une version remise au goût du jour de la Spiaggina, sortie en 1958. Vous pouvez en apprendre plus sur ce modèle en visionnant la vidéo ci-dessous :

La première Fiat 500 en édition limitée

La Spiaggina, sortie en 1958, était en effet la première édition limitée de la Fiat 500. C’est une version qui rendait hommage à la mer, ce qu’on retrouve notamment dans le choix de ses couleurs, le bleu volare de sa carrosserie et le beige de sa capote donnant furieusement envie d’aller à la plage.

Fiat a donc repris tous ses éléments pour les adapter aux Fiat 500 actuelles, ce qui colle parfaitement à la tendance. Elle adopte un look résolument rétro, ce qu’on voit notamment avec ses jantes. Dans l’habitacle, les mêmes couleurs sont utilisées et on retrouve le traditionnel badge « Spiaggina 1958 » qui se trouve sur toutes les séries limitées de la marque. Elle sera produite en 1958 exemplaires et vous pourrez choisir entre deux versions qui génèrent respectivement 69 et 85 chevaux.

Un show car également proposé

Fiat a également annoncé un nouveau show car plutôt original. Fruit de son association avec la célèbre enseigne milanaise Garage Italia, sa principale particularité est de ne pas disposer de pare-brise traditionnel. Il est en effet remplacé par un modèle nautique. À l’arrière de ce véhicule, vous trouverez une plateforme de transport et même une mini-douche.

Le constructeur italien a également indiqué que tous les éléments de ce show car pourront être intégrés sur un modèle de Fiat 500. En outre, tous ceux qui veulent se procurer ce modèle pourraient y faire installer n’importe quel moteur de Fiat 500. Pour plus d’informations sur ce véhicule, vous devez vous adresser à un concessionnaire agrée Fiat ou sur le site Internet de l’entreprise.