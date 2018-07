La Citroën C3 Aircross s’offre une version Rip Curl

En ce moment, Citroën ne cesse de restyler ses différents modèles. Donc, après les C4 Cactus et Space Tourer, c’est au tour de la C3 Aircross avec cette nouvelle version Rip Curl. Vous pouvez en apprendre plus sur ce modèle en visionnant la vidéo ci-dessous :

Une voiture très équipée pour l’été

En associant sa C3 Aircross avec la célèbre marque de surf, Citroën sort une voiture qui sent bon l’été. D’ailleurs, pour parfaitement convenir pour la saison estivale, elle est équipée d’équipements tels que la climatisation ou un toit ouvrant panoramique. Elle est basée sur la finition intermédiaire Feel qui offre de nombreuses options. Vous pourrez ainsi profiter d’une alerte de franchissement de ligne blanche, mais aussi d’un régulateur de vitesse, d’un système de reconnaissance de panneaux ou de feux anti-brouillard. Cependant, de nombreux autres ont été ajoutés à ce niveau de finition, parmi lesquels plusieurs appareils connectés dont le système de navigation Tom-Tom, mais aussi de l’aide au stationnement.

Un écart de prix relativement important

Au niveau de son design, les différences sont assez minimes. Vous pourrez donc profiter de nouvelles jantes 17 pouces, ainsi qu’un petit cerclage bleu (ou blanc en option) autour des phares avant et du logo Citroën situé au milieu des roues. On retrouve la même couleur pour les coques des rétroviseurs électriques et dégivrants. En ce qui concerne la motorisation, vous retrouverez les mêmes options que sur la version de base. Vous pourrez donc choisir entre des moteurs essence PureTech de 110 et 130 chevaux ou des blocs diesel de 100 et 120 chevaux.

Pour deux modèles assez similaires, l’écart de prix est tout de même relativement important, puisque la Citroën C3 Aircross sera disponible à partir de 22 600 euros, soit 3 200 de plus que la version de base. Cela s’explique surtout par le plus grand nombre d’équipements disponibles de série.