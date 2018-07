Grand Prix d’Autriche : coup d’arrêt pour Mercedes

Alors que Lewis Hamilton et Valtteri Bottas ont tous deux été contraints à l’abandon en raison de soucis mécaniques, ce Grand Prix d’Autriche a coûté cher à Mercedes. Leaders des classements du championnat du monde des pilotes et des constructeurs avant cette course, ils perdent leurs places au bénéfice de Sebastian Vettel et de Ferrari.

Verstappen en profite

Le jeune prodige néerlandais Max Verstappen a su profiter des soucis des principaux leaders du championnat du monde pour remporter son premier grand prix de la saison. Il devance donc Kimi Raïkkönen et Sebastian Vettel, ce dernier étant bien remonté au classement malgré une sanction de 5 places sur la grille de départ. Il n’était en effet parti qu’en sixième position après avoir gêné Carlos Sainz Jr lors des qualifications. Concernant les Mercedes, aucune des deux monoplaces n’est parvenue à rallier l’arrivée. Valtteri Bottas ayant abandonné après 15 tours suite à un problème hydraulique, Lewis Hamilton devait faire de même en fin de course en raison d’un déficit de puissance. C’est la première fois que le champion anglais abandonne lors de ces 33 dernières courses.

Grosjean débloque enfin son compteur

Romain Grosjean était en grosse difficulté depuis le début de la saison, puisqu’il n’avait pas encore marqué le moindre point. C’est désormais chose faite et de très belle manière. Le pilote français s’est en effet classé 4e de ce grand prix et signe tout simplement le meilleur résultat de Haas, l’écurie pour laquelle il court, en 2018. Ce n’est cependant pas le seul tricolore dans les points, puisqu’il est accompagné par Esteban Ocon, qui termine 6e et réalise sa meilleure performance de la saison. Le bonheur aurait même pu être total pour les Français, mais Pierre Gasly a été lâché par ses pneumatiques dans les derniers tours et termine finalement 11e, aux portes des points.