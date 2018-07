Le Citroën DS3 Crossback présenté au prochain Mondial de l’Automobile

Le DS3 Crossback, le petit SUV de Citroën, sera présenté lors du prochain Mondial de l’Automobile, qui aura lieu en octobre 2018. Mais, avant toute chose, vous pouvez en apprendre un peu plus sur ce modèle en visionnant la vidéo ci-dessous :

Un petit SUV haut de gamme

Alors qu’il sera disponible à la vente en février 2019, le DS3 Crossback sera présenté lors du prochain Salon de l’Automobile, ce qui pourrait être un moment fort de l’événement parisien qui aura lieu du 2 au 14 octobre 2018. Il disposera d’un look plutôt sportif et on retrouvera la fameuse aile de requin, déjà présente sur le DS3 actuel, entre les portières avant et arrière. En outre, son habitacle opte pour un design résolument futuriste, même s’il aurait pu être plus harmonieux.

Mais c’est au niveau de sa mécanique que ce DS3 Crossback se démarque. Il est en effet disponible avec un grand choix de motorisations. Vous pourrez ainsi choisir entre plusieurs modèles essence allant de 100 à 225 chevaux alors qu’une version électrique serait également proposée, générant une puissance de 140 chevaux pour une autonomie de 300 kilomètres. La DS3 Crossback de base sera proposée à partir de 20 000 euros.

Un catalogue chargé

Les ventes des voitures DS sont plutôt décevantes depuis le début de l’année et le constructeur français a enregistré un recul de 13,8 % du nombre d’immatriculations lors du premier trimestre 2018. Pour mettre fin à cette mauvaise passe, Citroën a décidé de taper fort et six nouveaux modèles de la gamme DS seront proposés dans les six prochaines années. L’entreprise française est aussi en plein développement de son réseau de points de vente. Alors qu’elle n’en disposait que de 270 dans le monde fin 2017, ce chiffre est maintenant passé à 365. Elle souhaite même atteindre la barre des 500 en 2021, prévoyant notamment de s’implanter dans de nouveaux pays tels que la Russie, la Turquie, la Corée ou le Japon. Cela pourrait être facilité par la présence de Citroën dans plusieurs de ces lieux.