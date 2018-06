L’Aston Martin DBS Superleggera dévoilée

Aston Martin vient en effet de dévoiler la DBS Superleggera, une superbe sportive qui se place comme une parfaite héritière des dernières Vanquish. Avant d’en savoir plus, vous pourrez en apprendre plus sur ce modèle en visionnant la vidéo ci-dessous.

Un tout nouveau design

Alors qu’elle succèdera aux Vanquish, elle est fortement inspirée de la DB11, la déclinaison GT de la gamme. Cependant, elle s’en démarque sur le plan esthétique. La différence la plus flagrante est sa calandre, qui s’est considérablement agrandie. Elle permet de lui donner une véritable impression de puissance qui est renforcée par la forme ovale de ses phares. En outre, elle dispose de nouvelles prises d’air qui sont reliées par un élément en fibre de carbone.

À l’arrière, les feux ont aussi été simplifiés et affinés et ils sont reliés par une bande noire qui lui donne un air de voiture Porsche, alors qu’elle dispose d’une quadruple sortie d’échappement. L’habitacle est équipé d’une imposante console centrale sur laquelle on retrouve un grand écran, dont l’implantation n’est pas forcément idéale. Cette planche de bord est assez semblable à celle de la DB11.

Une puissance phénoménale

Elle génère en effet une puissance assez phénoménale de 725 chevaux pour un couple de 900 Nm. Cela est obtenu grâce à son moteur V12 5,2 litres biturbo qui a été inaugurée en 2016, lors du lancement de la DB11. Ce dernier est associé à une boîte de vitesse automatique ZF à 8 rapports. En outre, il ne lui faut que 3,4 secondes pour passer de 0 à 100 km/h.

Elle est également parfaitement équilibrée, puisqu’elle profite d’une répartition entre l’avant et l’arrière de 51/49 pour un poids de 1 693 kilogrammes. De plus, elle est équipée de jantes de 21 pouces et de pneumatiques Pirelli P Zéro. Enfin, alors que sa livraison débutera au cours du troisième trimestre 2018, son prix en France est de 280 000 euros.