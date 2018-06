La 5e génération de l’Opel Combo Cargo disponible en septembre 2018

Alors que l’Opel Combo Life, destiné aux familles, a été récemment présenté, c’est maintenant au tour du Combo Cargo, sa version utilitaire. Il sera disponible à partir de septembre prochain. Vous pouvez le découvrir un peu mieux en visionnant la vidéo ci-dessous :

Plusieurs versions proposées

Pour un véhicule utilitaire, il est en effet primordial de pouvoir s’adapter aux besoins de tous les types d’entreprises. C’est pour cela que plusieurs versions de ce modèle sont proposées. La version de base est d’une longueur de 4,4 mètres, ce qui vous permettra de profiter de 1 000 kilogrammes de charge utile. Cependant, si cela ne vous suffit pas, vous pourrez opter pour la version XL : ce modèle est plus long de 35 centimètres et vous permet de profiter d’un plus grand espace de stockage. En outre, vous pourrez profiter d’un véhicule avec une cabine allongée. Celui-ci pourra accueillir 5 personnes dans son habitacle. Cependant, son volume de chargement n’a pour le moment pas été dévoilé.

De nombreux équipements proposés

Bien qu’aucune information n’ait été communiquée sur les équipements qui seront proposés en série et ceux qui le seront en option, il faut admettre qu’ils sont nombreux. L’un des plus intéressants est sans aucun doute son indicateur de surcharge. D’après les informations données par Opel, ce système permettra de calculer automatiquement le poids du chargement lors du démarrage du moteur et un voyant blanc s’allumera lorsque celui-ci dépassera les 80 % de la charge utile autorisée. En outre, sa couleur passera en orange si la limite maximale est dépassée. C’est un équipement qui offre un important gain de sécurité à ses usagers.

De nombreux autres équipements plus classiques seront également proposés, parmi lesquels on retrouve notamment la caméra de recul, un système d’évitement des collisions à l’avant, un régulateur de vitesse et même la détection des piétons et des panneaux de limitation de vitesse.