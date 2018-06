Hamilton reprend les commandes au Grand Prix de France

Le Britannique Lewis Hamilton a pris les commandes du championnat du monde de Formule 1 en s’imposant lors du Grand Prix de France. Il profite ainsi de la cinquième place de son rival Sebastian Vettel.

Hamilton s’envole dès le départ

Alors qu’il partait en tête, le pilote britannique s’est très rapidement échappé. Il a en effet profité de l’erreur de freinage de Sebastian Vettel dans le premier virage. Ce dernier a percuté Valtteri Bottas et les deux monoplaces ont été contraintes de repasser par les stands. Le champion allemand a même écopé d’une pénalité de 5 secondes. C’est donc Max Verstappen qui s’est retrouvé en seconde position, mais il n’a jamais été capable de suivre le rythme de Lewis Hamilton. Le Néerlandais parvient tout de même à conserver sa position alors que le Finlandais Kimi Räikkönen complète le podium. Alors que Sebastian Vettel termine finalement 5e, Lewis Hamilton en profite pour reprendre les commandes du classement du championnat des pilotes, comptant 14 points d’avance sur son rival (145 contre 131).

Des Français décevants

Bien évidemment, pour le retour du Grand Prix de France au calendrier du championnat du monde de Formule 1, on espérait voir des Français performants. Malheureusement, ça n’a pas été le cas. Sur les trois pilotes engagés au départ, deux d’entre eux, Pierre Gasly et Esteban Ocon, se sont même percutés dès le premier tour et ont été contraints à l’abandon. Il ne restait donc que Romain Grosjean. Bien que ce dernier soit parvenu à terminer la course, il échoue aux portes des points en se classant 11e. Encore une fois devancé par Kevin Magnussen, son coéquipier, qui a terminé 6e, le Français n’a toujours pas marqué le moindre point cette saison. Il partage donc la dernière place du classement du championnat du monde avec le Russe Sergey Sirotkin. On peut donc imaginer que sa place sera rapidement menacée s’il ne parvient pas à réagir.