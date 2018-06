Toyota lance la nouvelle génération de sa Century

Il est assez rare de voir une Toyota dont le prix dépasse les 150 000 euros. C’est pourtant le cas de cette Century qui se place comme le modèle haut de gamme de la marque.

Un modèle luxueux et haut de gamme

Bien qu’elle soit commercialisée depuis 1967, ce n’est que la troisième génération de la Toyota Century. La première d’entre elles a en effet été en service jusqu’à 1997 alors que la suivante aura été vendue pendant plus de 20 ans pour seulement être remplacée en 2018. En outre, c’est un modèle qui n’est produit qu’en faible quantité, c’est-à-dire environ 200 unités par an. Cela s’explique sans aucun doute par son prix élevé, mais également par le caractère assez exceptionnel de cette limousine. Alors qu’il est désormais possible de les commander, Toyota espère en écouler 50 par mois.

De nombreuses évolutions

Bien évidemment, quand un modèle datant de plus de 20 ans est remis au goût du jour, il est assez logique que ses évolutions soient nombreuses. La principale d’entre elles est sa motorisation. La version de 1997 disposait d’un bloc V12 5.0 qui sera remplacé par un moteur V8. Cela lui permet de bénéficier d’un gain de puissance assez important, puisque la Toyota Century passera de 276 à 425 chevaux.

Si le design des deux générations est assez proche, ce n’est cependant pas le cas au niveau technologique. La nouvelle Toyota Century dispose de nombreux ajouts. Le plus évident d’entre eux est sans aucun doute l’ajout d’écrans tactiles. Vous en trouverez en effet un de 12 et un autre de 7 pouces, respectivement situés à l’avant et à l’arrière. Le premier d’entre eux vous permettra de gérer toutes les commandes relatives à la conduite alors que le second est plus consacré au confort. Enfin, elle dispose d’options assez intéressantes, notamment une très bonne isolation phonique ou une suspension pneumatique pilotée.