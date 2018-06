L’Audi Q8 : un SUV baroudeur élégant

Audi vient tout juste de présenter le tout nouveau Q8, un SUV qui cumule de nombreux atouts. Sportif, élégant, luxueux et très pratique, il est en outre parfaitement équipé. Vous pouvez en apprendre plus sur ce modèle en visionnant la vidéo ci-dessous :

Un SUV avec des airs de coupé

Prévu pour concurrencer des véhicules tels que le BMW X6, le Mercedes-Benz GLC Coupé et même le Porsche Cayenne, cet Audi Q8 se présente sous la forme d’un SUV qui a des airs de coupé. Il le doit notamment à ses dimensions relativement ramassées, mais aussi à sa ligne de toit fuyante. Il dispose donc d’un profil très élégant, dans lequel vous retrouverez des portes dépourvues de cadres, un avant caractéristique au milieu duquel trône une imposante calandre octogonale, et un habitacle très spacieux.

Ce dernier est d’ailleurs parfaitement équipé, puisque vous y retrouverez notamment trois écrans tactiles qui vous donneront de nombreuses informations et amélioreront vos conditions de conduite. De plus, le coffre peut atteindre un volume de 1 755 litres et dispose d’un hayon motorisé et d’une plage arrière commandée électriquement.

Une seule motorisation proposée au lancement

En effet, lors de son lancement, qui aura lieu en juillet 2018, une seule motorisation sera proposée. Elle sera donc équipée d’un V6 3.0 litres diesel qui générera une puissance de 286 chevaux pour un couple moteur de 600 Nm. Cependant, deux autres seront ajoutées en 2019 : des moteurs TDI et TSFI qui proposeront respectivement une puissance de 231 et 340 chevaux. Ces trois modèles seront équipés d’une transmission intégrale et d’une boîte de vitesse automatique à huit rapports. En outre, elle bénéficiera d’amortisseurs pilotés de série et de 39 aides à la conduite. C’est donc un véritable bijou technologique dont le prix n’a toujours pas été officiellement communiqué. On peut cependant imaginer qu’il sera vendu à partir de 70 000 euros.