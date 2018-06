La nouvelle Audi A1 a déjà fuité

Alors qu’elle doit être prochainement présentée, des informations sur la nouvelle génération de l’Audi A1 ont déjà fuité. Vous pouvez les découvrir en visionnant la vidéo ci-dessous :

Un design plus agressif

C’est la première chose qu’on peut remarquer sur ce modèle. Seulement disponible avec cinq portes, cette nouvelle génération de l’Audi A1 dispose d’une plus grosse calandre et de phares davantage affinés. En outre, elle est également plus imposante, sa longueur augmentant de 6 centimètres. Elle se démarque aussi par ses formes agressives, notamment son arrière plus épais qui rappelle un peu l’aileron d’un requin. Pour le moment, deux coloris ont été dévoilés, c’est-à-dire le gris et le jaune.

Plus de personnalisation

Fabriquée à Barcelone, cette nouvelle génération de l’Audi A1 est conçue à partir de la plateforme MQB-A0, qu’on retrouve également sur la Seat Ibiza ou la Volkswagen Polo. Alors que l’empattement est augmenté de 9 centimètres, l’habitacle est plus vaste, ce qui devrait vous assurer un confort accru. Vous pourrez aussi y profiter d’un écran tactile dont la taille peut aller jusqu’à 10,1 pouces alors que sur certaines versions une autre dalle remplacera les compteurs. En outre, la forme des aérateurs sera modifiée, puisqu’ils seront maintenant rectangulaire, tandis qu’ils sont actuellement ronds. Enfin, vous pourrez ajouter de nombreuses touches de couleur, ce qui vous permettra d’égayer l’habitacle.

Du nouveau au niveau de la motorisation

Si la version 3 portes disparaît, c’est également le cas du diesel. Vous ne pourrez donc profiter que de versions essence d’une puissance allant de 95 à 200 chevaux. On peut cependant imaginer que ces motorisations ne seront que provisoires. Audi devrait en effet finir par proposer une version sportive S1 avec une transmission intégrale et une puissance dépassant les 200 chevaux. Enfin, la version d’entrée de gamme sera proposée au prix de 19 000 euros. Il suffit maintenant d’attendre que toutes ces informations soient confirmées lors de sa présentation officielle qui ne devrait plus tarder.