La Renault Zoé R110 : la plus puissante de la gamme

Alors qu’elle a été lancée en 2012, la Renault Zoé a connu de nombreuses versions dérivées. La dernière en date est la R110, le modèle le plus puissant de la gamme, qui sortira en août 2018. Vous pouvez la découvrir un peu plus en visionnant la vidéo ci-dessous :

Pour répondre à la demande des clients

Bien que ce ne soit pas la plus vendue de la marque, la gamme Zoé dispose tout de même de très bons chiffres de vente, puisqu’elle s’est écoulée à plus de 6 000 exemplaires depuis janvier 2018. Elle se démarque cependant grâce à son taux de satisfaction clients qui atteint 90 %, ce qui en fait le plus élevé du groupe français. C’est sans doute pour cela que Renault est très attentif aux demandes des possesseurs de ce véhicule. L’une des plus fréquentes étant une amélioration de sa puissance, le constructeur automobile a répliqué en proposant la Zoé R110.

La première Zoé à dépasser les 100 chevaux

Jamais une voiture de la gamme Zoé n’avait été aussi puissante que la R110 qui générera 108 chevaux pour un couple moteur de 225 Nm. Cette amélioration de performances lui permettra de passer de 0 à 100 km/h en 11,4 secondes, alors que la génération actuelle en a besoin de 13,2. Cependant, sa vitesse maximale n’augmentera pas et restera de 135 km/h, mais elle gagnera en reprise et en vivacité sur la route. Au niveau de l’autonomie, sa batterie de 40 kWh permet de parcourir 300 kilomètres, ce qui est tout à fait honorable. On peut cependant lui reprocher le rendement de sa recharge. Il s’élève en effet à 60 % sur une prise classique et à 80 % sur une borne de charge rapide. Cela provoque des temps de rechargement élevés, puisqu’ils s’étaleront d’1 h 40 à 25 h en fonction du moyen utilisé. C’est indéniablement le gros point faible des voitures Zoé.