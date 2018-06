La 488 Pista Piloti Ferrari dévoilée

Alors que la 488 Pista a été récemment présentée, c’est maintenant sa déclinaison intitulée Piloti Ferrari qui est dévoilée. Vous pouvez en apprendre plus sur ce modèle en visionnant la vidéo ci-dessous.

Dévoilée dans le cadre des 24 Heures du Mans

Alors qu’on savait déjà que la BMW Série 8 serait dévoilée lors de la célèbre course d’endurance, ce ne sera pas la seule. La 488 Pista Piloti Ferrari y sera en effet elle aussi présentée. Conçue par le département Tailor Made du constructeur italien, elle fait référence aux nombreux pilotes privées qui représentent la Scuderia, notamment avec la 488, lors des différentes compétitions qui ont lieu dans le monde entier.

Un hommage aux voitures de course Ferrari

Au premier coup d’oeil, on peut remarquer l’hommage rendu à la 488 GTE N°51, qui a été championne du monde d’endurance en 2017 dans la catégorie GT. On retrouve en effet les célèbres bandes tricolores qui la caractérisent et la traversent du capot au coffre. En outre, le logo du championnat, les lettres PRO et les lauriers sont également présents sur les deux modèles. Il sera possible de choisir entre quatre coloris, c’est-à-dire le rouge, l’argent, le noir et le bleu.

En ce qui concerne la sellerie, elle est en majorité composée d’alcantara et, sur les sièges, vous retrouverez des bandes horizontales au milieu desquelles se trouve un drapeau italien. Les mêmes couleurs se retrouvent également sur le levier de vitesse et sur les tapis de sol.

Pas de modifications mécaniques

La 488 Pista Piloti Ferrari n’a en effet été modifiée que sur le plan esthétique et reprend donc toutes les caractéristiques techniques de la 488 Pista. Cette dernière génère une puissance de 720 chevaux pour un couple moteur de 770 Nm. Ce sont donc des performances assez exceptionnelles que propose ce bolide, qui peut atteindre une vitesse maximale de 340 km/h alors qu’il ne lui faudra que 2,85 secondes pour passer de 0 à 100 km/h.