L’Aston Martin Rapide AMR dévoilée

Alors que l’Aston Martin Rapide est disponible depuis 2010, une nouvelle version AMR vient tout juste d’être dévoilée. Cependant, sa production ne sera limitée qu’à 210 exemplaires. Pour la découvrir un peu plus en détails, vous pouvez visionner la vidéo ci-dessous :

Un design qui a peu évolué

Avant toute chose, veuillez noter que l’appellation AMR a été créée en 2017 et se destine à ses sportives les plus musclées et puissantes. Il est donc assez logique que les changements esthétiques ne soient pas la priorité de cette gamme. On peut en effet constater que sa calandre s’est légèrement élargie et que les phares ont été changés, rappelant ceux de la Vanquish Zagato. Enfin, la voiture a été allégée, notamment grâce à l’ajout de nombreux éléments en fibre de carbone.

Donc, ce qui permettra de la différencier de l’Aston Martin Rapide de base sera surtout ses trois finitions, baptisées Standard, Silhouette et Signature. Elles disposent toutes de leur propre teinte, mais les petites touches vertes, caractéristiques des voitures de courses du constructeur britannique, sont également placées à différents endroits en fonction de la version choisie.

Une berline de course

L’Aston Martin Rapide AMR associe donc le confort d’une berline aux performances d’une voiture de course. Ce qui impressionne le plus est sa puissance, puisqu’elle génère tout de même 600 chevaux pour un couple moteur de 630 Nm. De plus, elle peut atteindre une vitesse maximale de 330 km/h et il ne lui faudra que 4,4 secondes pour passer de 0 à 100 km/h. Elle est en effet équipée d’un moteur V12 6 litres dérivé de celui de la Vantage GT12. En outre, elle dispose d’une boîte de vitesse automatique 8 rapports et d’une suspension plus précise qui a été abaissée de 10 millimètres. Un tel monstre de puissance a tout de même un prix, puisqu’il sera vendu environ 210 000 euros.