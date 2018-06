Skoda annonce le Kodiaq RS

Skoda commence à communiquer sur un SUV musclé qui devrait être le Kodiaq RS. Il a en effet publié deux premières photos de ce dernier, mais il n’a pas encore décidé de le nommer. Vous pouvez en apprendre plus sur ce modèle en visionnant la vidéo ci-dessous :

Déjà quelques informations dévoilées

Alors qu’il est toujours en phase de test sur le Nürburgring, le Kodiaq RS avait déjà été aperçu il y a quelques jours, dévoilant alors un bouclier avant totalement redessiné. En outre, il disposera également d’une carrosserie plus marquée et devrait profiter de quelques ajouts, notamment de pneus plus larges, d’un système de suspension sportif, de jantes rouges et d’un freinage renforcé. Cependant, l’habitacle devrait être similaire à celui du Kodiaq de base. En ce qui concerne sa motorisation, seule une version diesel serait proposée. Elle générerait une puissance de 240 chevaux pour un couple de 500 Nm. Cependant, de nombreuses autres informations devraient être communiquées d’ici sa présentation, qui devrait avoir lieu pendant le Mondial de l’Automobile.

Présentation du Kodiaq

Puisque le Kodiaq RS en sera dérivé, il peut être utile de rappeler les caractéristiques du Kodiaq de base. Ce dernier est un SUV très à l’aise sur la route, mais qui révèle son véritable potentiel sur les terrains les plus difficiles. Fortement équipé et très confortable, il sera tout aussi efficace sur la neige que sur les chemins boueux. On peut cependant lui reprocher des caractéristiques moyennes, puisqu’il ne propose qu’une puissance de 150 chevaux pour un couple moteur de 250 Nm. Il permet donc d’atteindre une vitesse maximale de 192 km/h alors qu’il faudra compter 10,1 secondes pour passer de 0 à 100 km/h. Ce sont en effet des chiffres bien en dessous de ceux annoncés pour la version RS, qui pourrait donc convaincre ceux qui ont été refroidis par le manque de punch de la version de base.