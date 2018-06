Grand prix du Canada : la 50e victoire de Vettel

Alors que le grand prix du Canada s’est disputé ce week-end, Sebastian Vettel a dominé les débats et remporté la 50e course de sa carrière. Il profite même de la 5e place de Lewis Hamilton pour reprendre la tête du classement des pilotes.

Une victoire relativement tranquille

Alors qu’il partait en pele position, le pilote allemand n’a jamais été réellement inquiété et s’est finalement imposé devant Valtteri Bottas et Max Verstappen. Veuillez noter que depuis le début de la saison, à chaque fois que Sebastian Vettel est parti en tête et a conservé sa place après le premier virage, il l’a emporté. Il profite également de la 5e place de Lewis Hamilton, son grand rival, pour reprendre la tête du classement des pilotes avec un petit point d’avance.

3 écuries au-dessus du lot

C’est vraiment ce qui a caractérisé ce grand prix, puisque les six pilotes de Ferrari, Red Bull et Mercedes, qui se sont partagés les trois premières lignes lors des qualifications, ont également terminé la course aux six premières places. Au final, il y avait même un tour d’écart entre Kimi Räikkönen, sixième et Nico Hülkenberg, septième. Cela montre l’avance qu’ont pris ces trois écuries sur les autres, puisqu’on les retrouve également aux six premières position du classement du championnat du monde.

Esteban Ocon prend encore quelques points

En ce qui concerne les Français, le meilleur d’entre eux a été Esteban Ocon, qui s’est classé 9e, ce qui lui permet d’inscrire deux points supplémentaires. De son côté, Pierre Gasly échoue à une cruelle 11e place, juste devant Romain Grosjean. Pour ce dernier, la situation est d’ailleurs plutôt préoccupante, puisque le pilote de l’écurie Haas n’a toujours pas inscrit le moindre point depuis le début de la saison. En comparaison, Kevin Magnussen, son coéquipier, en compte 19. Le prochain grand prix, qui aura lieu dans deux semaines, serait le moment parfait pour qu’il ouvre son compteur, puisqu’il se déroulera en France.