Une 911 Speedster inédite pour les 70 ans de Porsche

Lors de la réception organisée pour fêter ses 70 ans, le constructeur allemand a dévoilé la version Speedster de la Porsche 911 de type 991. Bien que ce soit un concept, elle pourrait tout de même être commercialisée en petite quantité, mais pas avant 2019. Vous pouvez en apprendre plus sur ce modèle en visionnant la vidéo ci-dessous :

Peu d’informations sur sa motorisation

S’il ne s’agit pour le moment que d’un concept, Porsche a déjà annoncé qu’il pourrait finalement être proposé en version de série. Cette voiture ne serait alors produite qu’en petite quantité et pas avant 2019. En outre, le constructeur n’a pas divulgué beaucoup d’informations sur ses caractéristiques, mais il a tout de même indiqué qu’elle était dérivée de la prestigieuse GT3. Elle reprend notamment le châssis de cette dernière, qui génère une puissance de plus de 500 chevaux et est équipée d’une boîte de vitesses manuelle à six rapports. Cependant, si Porsche a peu communiqué sur la motorisation de ce concept, c’est que ce n’est pas, pour le moment, sa priorité.

Une carrosserie reprise à la Porsche Carrera 4 Cabriolet

En effet, la priorité de ce concept est le design. On peut d’ailleurs constater que de nombreux efforts ont été faits au niveau de sa carrosserie. Si elle reprend celle de la Porsche Carrera 4 Cabriolet, plusieurs modifications ont été opérées pour respecter le style d’un roadster. La plus visible est le raccourcissement de son pare-brise. Mais vous pourrez également constater que ce concept ne dispose pas de grille d’aération à l’arrière, cette dernière étant remplacée par une pièce en fibre de carbone.

En outre, Porsche a décidé d’apporter un grand soin aux détails, mais aussi de faire de nombreuses références à son passé. On peut par exemple retrouver de magnifiques rétroviseurs obus. De plus, sa livrée argentée n’est pas sans rappeler celle des premières voitures de course du constructeur allemand.