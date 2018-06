La nouvelle 508 SW a été dévoilée

Alors que sa version berline a été dévoilée il y a quelques semaines, c’est maintenant au tour de la nouvelle Peugeot 508 SW d’être annoncée. Elle sera ensuite officiellement présentée lors du Mondial de l’Automobile, qui aura lieu fin octobre avant d’être commercialisée début 2019. Vous pouvez également la découvrir un peu plus en visionnant la vidéo ci-dessous :

Un design très dynamique

C’est en effet l’une des particularités de ce modèle. Disposant d’une silhouette affinée et dynamique, elle propose une élégance qui était jusqu’alors réservée aux véhicules de marque premium. Plus compacte que la génération précédente, sa longueur et sa hauteur sont respectivement réduites de 5 et 6 centimètres. En outre, comme c’est le cas de la version berline, ses portières n’ont pas d’encadrement. En plus de l’affiner, cela permet de lui donner un look relative musclé.

Elle vous permettra tout de même de profiter d’un espace de stockage important. Le volume de son coffre atteint en effet 530 litres (soit 30 de moins que la précédente version), mais celui-ci peut monter jusqu’à 1 780 litres lorsque la banquette arrière est rabattue. Pour ce faire, il vous suffit d’appuyer sur le bouton prévu à cet effet. Vous constaterez alors que le plancher est totalement plat.

Un grand choix de motorisations

Cette nouvelle 508 SW permettra également de profiter des mêmes motorisations que la version berline. Vous pourrez ainsi choisir entre deux versions essence et quatre moteurs diesel. En fonction des modèles, vous pourrez choisir entre une boîte automatique ou manuelle. Au niveau des options et des aides à la conduite, c’est exactement la même chose. Vous retrouverez donc un régulateur de vitesse, un système de vision nocturne ou les feux de route automatiques. Peugeot nous propose donc un modèle qui révolutionne son design mais en rassurant ses clients habituels avec des accessoires et des caractéristiques conformes à ses modèles précédents.