La Hyundai i20 restylé en 2018

Alors que les ventes de la Hyundai i20 ne cessent d’augmenter, elle séduit notamment grâce à sa simplicité. Cependant, pour s’assurer de continuer à convaincre, le constructeur coréen a décidé de la restyler. Vous pouvez la découvrir un peu plus précisément en visionnant la vidéo ci-dessous :

Un restylage par l’arrière

C’est en effet surtout l’arrière du véhicule qui sera restylé. Les formes de ce dernier seront largement arrondies, ce qui lui donnera une apparence bien plus cossue, un peu comme celle de la Toyota Yaris. De plus, les phares ont été arrondis alors que les protections de la carrosserie ont été relevés, ce qui fait que la plaque d’immatriculation a été placée au niveau du hayon. Enfin, elle dispose également de nouvelles jantes de 15 et 16 pouces.

Si l’arrière de la Hyundai i20 a été modifié, c’est également le cas de l’édition Active, mais dans une moindre mesure. Elle bénéficie tout de même de nouveaux phares et son hayon a été redessiné. Cependant, sa proue reste identique à la version actuelle.

Une plus grande connectivité

Si l’habitacle reste quasiment identique à celui de la version actuelle, il existe tout de même une option pour y ajouter un peu de couleur et rompre la monotonie d’un design sobre et monochrome. De plus, l’écran multimédia des modèles d’entrée de gamme a été modifié, disposant maintenant d’une diagonale de 5 pouces, alors que pour celui des gammes supérieures elle sera de 7 pouces. En outre, il sera compatible avec différents systèmes, notamment Apple CarPlay ou Android Auto. Il est également possible de profiter de la navigation GPS et d’une connectivité plus poussée en optant pour différentes options.

Le diesel abandonné

Si la motorisation de cette nouvelle génération de la Hyundai i20 est identique à celle de l’actuelle, on ne trouvera cependant plus de version diesel. C’est une décision de plus en plus courante, notamment en raison des récents problèmes rencontrés par ce dernier. Enfin, veuillez noter que son prix reste similaire à la version actuelle et qu’elle sera donc disponible à partir de 14 000 euros.