Des conseils pour vendre votre voiture à un particulier

Il peut être difficile de vendre une voiture à un particulier, notamment parce qu’il existe de nombreux pièges dans le marché de l’occasion. Nous vous donnons donc quelques conseils pour les éviter.

Une annonce transparente

C’est sans doute le conseil le plus important qu’on puisse vous donner. Votre annonce doit en effet être la plus claire possible et vous ne devez pas dissimuler la moindre information. En effet, dans le cas contraire, l’acheteur pourra utiliser l’offre dans le cadre d’un litige ultérieur et ainsi demander à être indemnisé. Vous devez donc décrire le véhicule tel qu’il est et ne pas mentir sur des éléments tels que le kilométrage de votre voiture ou son année de sortie. De plus, vous devriez signaler chacun de ses éventuels défauts. En résumé, plus votre offre est transparente, moins vous risquez de connaître de problèmes.

N’oubliez pas les différentes démarches

La première d’entre elles est d’obtenir un procès-verbal de contrôle technique. Pour être valable, il doit dater de moins de 6 mois. Cependant, rien ne vous oblige à faire les réparations demandées mais, bien évidemment, cela se répercutera sur le prix de vente. Vous devez également fournir à l’acheteur un certificat de cession que vous aurez préalablement rempli et qui devra être édité en trois exemplaires, ainsi que la carte grise barrée et signée. Cela lui sera nécessaire pour que la nouvelle carte grise lui soit délivrée.

Prenez garde pour le paiement

Entre les faux billets, les chèques volés ou les chèques de banque falsifiés, les occasions de se faire arnaquer ne manquent pas. Si nous vous conseillons de n’accepter que les chèques de personnes que vous connaissez et en qui vous pouvez réellement avoir confiance, vous devriez également toujours réaliser la vente lors des horaires d’ouverture des banques et faire contrôler le moyen de paiement par la vôtre. Pour de telles transactions, les méthodes de paiement en ligne peuvent être une bonne solution parce qu’elles proposent souvent une garantie. Cependant, si vous utilisez PayPal, évitez le « paiement entre proches ». Il n’occasionne pas de frais, mais vous n’avez aucune protection.