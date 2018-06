La future Mercedes A45 AMG presque prête

Alors que Mercedes devrait l’annoncer officiellement dans quelques mois, le développement de la nouvelle A45 AMG est presque terminé. Avant de vous la présenter, nous vous proposons de la découvrir dans la vidéo ci-dessous :

Deux nouvelles AMG programmées

La gamme AMG va bientôt s’étendre avec deux nouveaux modèles. Bien évidemment, le premier d’entre eux est la nouvelle génération de l’A45 AMG. Il s’agira de la plus puissante de ces voitures, puisqu’elle générera une puissance de plus de 400 chevaux grâce à un moteur quatre cylindres 2.0 turbo qui pourrait être l’un des plus puissants du marché. Comme sur la plupart des véhicules AMG, on retrouve également une double sortie pour l’échappement et elle sera entraînée par une transmission intégrale. C’est donc une voiture dont tout le monde pourra profiter alors qu’elle était auparavant réservée à l’univers de la compétition.

L’autre nouvelle voiture de la gamme AMG sera totalement inédite et s’appellera l’A35 AMG. Elle sera bien moins puissante que l’A45 et pourra être considérée comme une sportive intermédiaire. Elle générera tout de même plus de 400 chevaux et sera proposée en deux versions : une compacte et une berline équipée respectivement de cinq et de quatre portes. Cependant, en Europe, nous devrions profiter que de la première d’entre elles, la seconde étant réservée à des marchés spécifiques tels que l’Amérique du Nord.

Une présentation au Mondial de l’Automobile ?

Alors que la Mercedes A35 AMG a été présentée lors du dernier salon de Pékin, la Mercedes A45 AMG le sera en fin d’année. On peut imaginer que ce sera dans le cadre du prochain Mondial de l’Automobile, qui aura lieu du 4 au 14 octobre 2018. Si cela se confirme, ce serait une très bonne nouvelle pour la manifestation parisienne, alors que de nombreux constructeurs, tels que Volkswagen, Opel, Ford ou Nissan, ont déjà annoncé qu’ils ne seraient pas présents.