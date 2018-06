L’Audi Q8 se dévoile

Alors qu’elle sera officiellement dévoilée la semaine prochaine en Chine, nous en savons un peu plus sur l’Audi Q8, le premier SUV coupé du constructeur allemand. Vous pouvez le découvrir un peu plus en visionnant la vidéo ci-dessous :

Un calendrier chargé pour Audi

La fin d’année 2018 va être plutôt chargée pour le constructeur allemand et les nouveautés vont s’enchaîner. En effet, en plus du restylage de l’Audi TT, les e-tron et Q8, deux véhicules inédits, remplaceront respectivement les Q3 et A1. Entre tous ces nouveaux modèles, le premier à sortir sera l’Audi Q8, un SUV coupé qui sera dévoilé le 5 juin prochain lors d’un événement qui aura lieu à Shanghai, en Chine, un pays dans lequel l’entreprise germanique connaît un grand succès. Bien évidemment, il sera très inspiré de la version concept, qui a été présentée en janvier 2017 lors du salon de Détroit.

Un design assez agressif

Le premier élément qui attire l’œil est sans aucun doute son imposante calandre octogonale qui dispose de barres verticales chromées et d’un cadre épais de couleur aluminium. Elle permettra de relier les deux gros phares, ce qui lui donne une apparence de mastodonte. L’Audi Q8 est également pourvu de prises d’air et d’un énorme bouclier qui lui confère une certaine agressivité. Cependant, veuillez noter que les passages de roues seront bien moins marqués que sur le croquis.

De très bonnes performances

Même si ces informations doivent encore être confirmées, l’Audi Q8 disposera d’un moteur thermique et d’un bloc hybride, ce qui lui permettra de générer une puissance de 476 chevaux. En outre, il ne lui faudra que 4,7 secondes pour passer de 0 à 100 km/h pour une vitesse maximale de 275 km/h. Enfin, il devrait être économique, puisque sa consommation sera similaire à celle d’un véhicule 4 cylindres alors qu’il dispose d’une motorisation qui en comporte 8.