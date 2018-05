Des nouveautés pour la Peugeot 108

Au même titre que la Citroën C1, la Peugeot 108 a droit à quelques modifications en ce printemps 2018. Elles sont cependant assez légères et on a plus affaire à une mise à jour qu’à un véritable restylage. Vous pouvez en savoir un peu plus à ce sujet en visionnant la vidéo ci-dessous.

De nouvelles couleurs

Si l’esthétique générale n’a pas été trop modifiée, la Peugeot 108 est tout de même proposée avec de nouveaux coloris. Ces derniers concernent aussi bien la carrosserie avec l’apparition du « Bleu Calvi », du « Green Fizz » et « Black Diamond », que la capote de la version avec un toit ouvrable, maintenant disponible en toile « Green Fiz », « Noir » et « Jeans ». Pour cette dernière, elle sera même proposée en « Tangerine » sur l’édition limitée Roland-Garros. Enfin, si vous choisissez la version GT, vous pourrez opter pour une sellerie rouge.

Une puissance en hausse

L’une des autres nouveautés de cette mise à jour est l’augmentation de sa puissance, cette dernière passant de 68 à 72 chevaux. Sa motorisation a en effet dû être modifiée pour se conformer aux nouvelles normes européennes de protection de l’environnement. Ce changement lui permet d’atteindre une consommation de 3,8 l/100 km et de réduire ses rejets de CO 2 à 86 g/km. Enfin, veuillez noter que vous pouvez choisir entre une boîte manuelle ou robotisée, disposant toutes deux de cinq rapports.

Toujours plus connectée

L’un des principaux atouts de cette nouvelle mise à jour de la Peugeot 108 est la présence croissante d’éléments connectés et d’aides à la conduite. Vous retrouverez donc la reconnaissance des panneaux, l’alerte de franchissement involontaire de ligne et le freinage d’urgence en ville. En outre, vous pouvez utiliser plusieurs applications connectées qui varient en fonction du modèle que vous choisissez, mais aussi plusieurs systèmes de reconnaissance vocale, notamment Siri et S-Voice Android.