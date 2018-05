Ferrari produit une unique SP38

Dans le cadre de son programme « One-Off », la marque italienne a entièrement changé le design de la 488 GTB d’un de ses clients. Pour en bénéficier, il faut être un client fidèle du constructeur, mais aussi avoir un compte en banque très fourni. Vous pouvez en apprendre plus sur ce modèle unique en visionnant la vidéo ci-dessous.

Un croisement entre la 488 GTB et des modèles des années 80

Le programme « One-Off » permet à Ferrari de créer des exemplaires uniques pour les clients les plus fidèles et les fortunés. Elle a d’ailleurs récemment conçu la superbe Ferrari SP38, en prenant la 488 GTB comme base et en la transformant pour la faire ressembler aux modèles que vendait le constructeur italien dans les années 80, notamment la F40 et la J50. Cependant, ce n’est qu’un changement esthétique et la mécanique n’a absolument pas été modifiée. Pour rappel, la 488 GTB est équipée d’un moteur V8 3,9 litres biturbo grâce auquel elle génère une puissance de 670 chevaux.

Une carrosserie totalement modifiée

Si cette Ferrari SP38 est vraiment unique, c’est notamment parce que l’intégralité de sa carrosserie a été changée. Son design se rapproche donc de celui de la F40, un modèle mythique commercialisé dans les années 80 par le constructeur italien. On retrouve par exemple cette similitude avec la face avant de la voiture qui a été aplanie, ses jantes, son capot moteur qui, bien qu’il ne soit pas vitré, est similaire à celui de ce modèle vintage et à l’aileron situé en hauteur, typique des supercars des années 80. Mais elle reprend également des éléments à la J50, le plus probant étant son nez surélevé.

Alors qu’elle sera exposée le week-end prochain (les 26 et 27 mai) dans le cadre du Concours d’Élégance de la Villa d’Este, qui a lieu en Italie, le constructeur italien n’a pas précisé l’endroit dans lequel elle sera ensuite envoyée. Concernant son prix, il n’a pas été communiqué, mais on peut imaginer qu’elle a coûté beaucoup plus que le tarif de 210 000 euros auquel est vendu la 488 GTB.