Une série spéciale sport pour le Lexus NX

Alors qu’il est sorti depuis 4 ans, le SUV Lexus NX s’offre une édition spéciale sport. Nous allons donc vous exposer les différentes évolutions qu’apporte cette nouvelle version. Vous pouvez également en apprendre un peu plus en sur ce véhicule en visionnant la vidéo ci-dessous.

Un catalogue assez jeune

Bien qu’il ne soit sorti que depuis 4 ans, le Lexus NX est le SUV le plus vieux du constructeur japonais. En dehors de ce véhicule, la filiale de Toyota ne propose en effet que le RX, qui a récemment été renouvelé, et le tout nouveau UX et son design très décalé. Alors qu’une première version restylée du NX à déjà été présentée lors du dernier salon de Francfort, il revient dans une nouvelle édition qui vise à lui donner un look plus sportif et plus original. Cependant, ces modifications ne concernent que l’esthétique et cette édition spéciale sport est dérivée de la version hybride du NX 300h.

Vous retrouverez ainsi de nombreux éléments de carrosserie ou de l’habitacle, tels que la calandre, la sellerie, les jantes 18 pouces ou la coque des rétroviseurs, peints en noir. De plus, vous pouvez opter pour des sièges chauffants en similicuir qui sont disponibles en option. Ces derniers seront également proposés en plusieurs coloris. Alors qu’elle sera commercialisée au cours de l’été, vous pourrez choisir entre des versions avec deux ou quatre roues motrices.

Les caractéristiques du Lexus NX

Puisque cette édition spéciale sport dispose des mêmes caractéristiques mécaniques que le Lexus NX hybride 300h, il peut être utile de les rappeler. Disposant d’une puissance de 197 chevaux pour un couple moteur de 210 Nm, il ne lui faut que 9,2 secondes pour passer de 0 à 100 km/h et sa vitesse maximale est de 180 km/h. En outre, elle est très richement équipée, la caméra de recul, le régulateur de vitesse et un système multimédia étant tous compris dans l’édition de base.