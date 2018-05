The Crew 2 se dévoile en vidéo

Alors qu’il sortira le 29 juin 2018 sur Xbox One, Playstation 4 et PC, le nouveau jeu de course d’Ubisoft se dévoile un peu plus grâce à la vidéo que vous trouverez ci-dessous. Voici également toutes les informations que nous pouvons vous donner sur ce titre.

La liberté et le fun avant tout

Alors que pour le premier épisode, l’équipe de développement du jeu avait prévu une histoire basée sur le milieu de la mafia, elle l’a rapidement abandonnée, préférant proposer un jeu résolument arcade, dans lequel vous trouviez notamment des circuits assez improbables et une maniabilité accessible. Il proposait également une très grande liberté. Le second va encore plus loin, puisqu’une fois que vous aurez terminé le tutoriel, vous pourrez accéder à l’intégralité des épreuves et aux différentes villes américaines disponibles.

Mais le principal atout de ce titre est sans aucun doute de pouvoir changer de véhicule quand vous le souhaitez et absolument à n’importe quel moment. Il vous suffit en effet d’appuyer sur un simple bouton pour ouvrir une petite roue qui vous permettra de modifier instantanément l’engin que vous conduisez et vous pourrez par exemple passer d’une voiture à un bateau en une fraction de secondde. Cette mécanique s’avère plutôt fluide et facile à utiliser. Elle permet aussi de donner une certaine profondeur à The Crew 2 et de lui apporter une certaine variété. Veuillez également noter qu’en plus des véhicules précités, vous pouvez également profiter piloter des avions et des motos.

Une bêta fermée bientôt proposée

Avant de passer à l’achat, vous pourrez tout de même le tester en profitant de sa bêta fermée qui aura lieu du 31 mai au 4 juin. Pour y accéder, vous devez préalablement vous inscrire sur le site dédié. Comme tout bon jeu de voiture qui se respecte, vous pourrez arpenter les routes en utilisant des véhicules réels tels que la Porsche 911 GT3 RS. Enfin, ce titre propose un contenu important, puisque vous pourrez vous adonner à différents modes de jeu, notamment à de la voltige, du motocross, des courses nautiques, du drift, des grands prix et des épreuves de rue.