Volkswagen n’ira pas au Mondial de l’automobile

Le constructeur allemand a annoncé qu’il n’y aurait pas de stand Volkswagen lors du prochain Mondial de l’automobile, lequel aura lieu du 4 au 14 octobre. Cependant, plusieurs autres marques du groupe, telles que Skoda, Audi ou Porsche, seront bien présentes.

Une décision étonnante

Cette décision a en effet de quoi surprendre, surtout quand on voit les explications fournies par Volkswagen, qui explique que cette absence se justifie par le manque de modèles à présenter. Pourtant, le constructeur allemand va prochainement commercialiser le petit SUV T-Cross, qui semble taillé pour le marché français. C’est en tout cas un coup dur pour le Mondial de l’Automobile, qui doit également faire face aux défections de nombreux autres constructeurs tels que Ford, Nissan, Volvo ou Opel. Veuillez noter que certains autres, notamment Ferrari ou Alfa Romeo, n’ont pas encore confirmé leur participation. Cependant, le salon parisien a tout de même d’autres atouts à faire valoir.

Une plus grande diversité

C’est en effet la plus grande force de cette édition du Mondial de l’Automobile. Cette diversité se manifeste de plusieurs manières. Ce sera par exemple la première fois qu’un constructeur chinois, en l’occurrence GAC, viendra sur le salon parisien. Cela témoigne non seulement de l’importance que prend la Chine dans l’industrie automobile mondiale, mais également de l’ouverture de ce pays au reste du monde.

Une autre nouveauté importante sera le retour des deux roues. Alors que le Mondial de l’Automobile fêtera ses 120 ans, il reviendra quelque peu aux sources en proposant à nouveau des motos. Mais on y retrouvera également un forum spécial dédié à la mobilité, et notamment au partage de véhicules, mais aussi un salon consacré aux nouvelles technologies, un peu semblable au CES de Las Vegas. Elles prennent en effet de plus en plus de place dans l’industrie automobile. Enfin, veuillez noter que la surface d’exposition du salon parisien sera réduite et qu’il y aura moins de pavillons. C’est principalement en raison de travaux qui auront lieu sur place.