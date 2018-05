Une nouvelle version du Kia Sportage bientôt présentée

Alors qu’il sera bientôt officiellement présenté, voici ce qu’il faut savoir sur la nouvelle version du Kia Sportage. Que ce modèle soit remis au goût du jour n’est pas vraiment une surprise, puisque, pour le constructeur coréen, il s’agit du modèle le plus vendu en Europe.

Quasiment aucune évolution esthétique

Il est clair que le but de cette nouvelle version du Kia Sportage n’est pas de renouveler son esthétique. Concernant la carrosserie, la plus grosse modification que l’on retrouve se situe à l’avant et à l’arrière du véhicule, au niveau des phares, où une petite ligne horizontale relie les feux. Ces derniers ont également été quelque peu affinés. Par contre, l’habitacle est parfaitement identique au modèle actuel.

De nombreuses modifications techniques

Bien évidemment, si ce nouveau modèle ne se justifie pas au niveau esthétique, c’est qu’il a été conçu pour l’ajout de nouveautés techniques. La principale d’entre elles concerne sa motorisation qui, comme la Kia Ceed, bénéficiera de la technologie de micro-hybridation. Elle y sera associée à un moteur diesel et permettra de légèrement réduire la consommation d’essence et les rejets de polluants à des tarifs bien moins importants qu’en utilisant l’hybridation classique. Tout en étant plus économique, ce qui devrait se refléter sur le prix des véhicules, c’est également une solution plus facile à utiliser. Cette dernière peut en effet s’adapter facilement à tous les types d’architectures.

Cette technologie se base sur une petite batterie de 48 volts qui remplace celle de 12 volts qu’on retrouve habituellement sur une voiture thermique classique. Celle-ci alimente un alterno-démareur qui permet de générer 10 kW, ce qui correspond à 13,6 chevaux. Si elle est bien moins efficace que l’hybridation traditionnelle ou rechargeable, elle offre tout de même une économie de 4 % sur la consommation. Alors qu’elle est bien moins onéreuse à installer, on pourrait facilement la retrouver sur de nombreux modèles. En effet, en plus de Kia, des constructeurs tels qu’Audi, Volkswagen, Renault ou Suzuki l’utilisent déjà.