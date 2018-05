Mercedes dévoile le GT S Roadster

Bien que sa gamme GT puisse être considérée comme un secteur de niche, cela n’empêche pas Mercedes d’en proposer de nombreuses variantes. La dernière en date est le GT S Roadster, qui propose des caractéristiques intéressantes.

Une troisième déclinaison du Roadster

Après avoir proposé les Roadster GT et GT C, Mercedes propose donc la version GT S de son Roadster. Au niveau des caractéristiques, ce dernier se trouve entre les deux autres modèles, Le GT C étant le plus puissant des trois. Le GT S propose tout de même une puissance de 522 chevaux pour un couple de 670 Nm pour un minimum de 1 900 tr/min. Tout cela lui permet d’atteindre la vitesse maximale de 306 km/h et il ne lui faut que 3,8 secondes pour passer de 0 à 100 km/h.

Enfin, elle est équipée d’une boîte de vitesses à double embrayage et à 7 rapports alors que c’est une voiture à propulsion. S’il reçoit quasiment les mêmes équipements que le GT C, notamment le système de freinage avec des disques en composite, le différentiel à glissement limité et électronique et l’échappement sport, les roues arrière directrices sont réservées à la version la plus puissante.

Un design synonyme de luxe

Dans sa version de série, elle propose en effet des jantes à l’avant et à l’arrière d’un diamètre respectif de 19 et 20 pouces, mais aussi de luxueux sièges en cuir et en microfibre alors que la décoration intérieure est de couleur aluminium. De plus, parmi les options, vous trouverez des sièges encore plus haut de gamme qui permettront notamment de profiter d’agréables massages de la nuque et qui intègrent des éléments en carbone. Enfin, s’il est déjà possible de le commander, le prix pour la France n’a pour le moment pas été annoncé. Les livraisons devraient commencer au courant de l’été 2018.