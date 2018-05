Formule 1 : Mercedes triomphe en Catalogne

Alors que le grand prix de Catalogne s’est déroulé le 13 mai, il s’est parfaitement passé pour Mercedes qui réalise le doublé. Lewis Hamilton signe en effet sa deuxième victoire consécutive en devançant son coéquipier Valtterri Bottas. Sebastian Vettel termine quatrième.

Une course parfaitement gérée par Mercedes

Les Flèches d’Argent étaient réellement au-dessus du lot. En effet, après avoir déjà réalisé le doublé en qualification, alors que Lewis Hamilton devançait Valterri Bottas, les deux pilotes sont parvenus à garder leur place à l’arrivé. De plus, si le Finlandais a longtemps été menacé par Sebastian Vettel, et même dépassé en début de course, l’Anglais a été en tête pendant tout le grand prix et seul un problème mécanique aurait pu l’empêcher de remporter une deuxième épreuve consécutive.

Un grand prix à oublier pour Ferrari

Si tout s’est parfaitement déroulé pour Mercedes, ce n’est vraiment pas le cas pour Ferrari. Déjà plombée par l’abandon de Kimi Räikkönen en raison d’un problème technique lors du 25e tour, elle s’est également trompée en ce qui concerne la stratégie de Sebastian Vettel en optant pour deux arrêts, alors que tous ses adversaires ne sont passés qu’une fois par les stands. Pire encore, ses techniciens ont perdu énormément de temps lors de son deuxième arrêt, ce qui a très certainement coûté la 3e place au pilote allemand. Après ce grand prix, il pointe désormais à 17 points de Lewis Hamilton, leader du championnat du monde.

Les Français ne terminent pas la course

D’ailleurs pour Pierre Gasly et Romain Grojean, elle n’a vraiment pas duré longtemps. Le second d’entre eux est en effet parti à la faute dès le 3e virage et a percuté son compatriote dès le premier tour. En ce qui concerne Esteban Ocon, il s’est longtemps battu pour entrer dans les points, notamment avec Fernando Alonso, avant d’être contraint à l’abandon suite à une casse de son moteur. Il avait déjà rétrogradé suite à un problème aux stands, ce qui lui a fait perdre beaucoup de temps.