De nouvelles versions de la Toyota Aygo

La citadine japonaise est maintenant disponible dans de nouvelles versions, vendues à partir de 11 190 euros. Dans la vidéo ci-dessous, vous pouvez en apprendre un peu plus sur ces modèles.

De petites modifications mécaniques

Comme c’est déjà le cas de la Toyota Yaris série spéciale Cyan, le moteur des nouvelles Aygo est le même que celui de la version de base. Cependant, pour se conformer aux normes européennes sur l’environnement, il a été modifié et il en a profité pour voir sa puissance passer de 69 à 72 chevaux. Dans le même temps, le constructeur japonais a annoncé que sa consommation était légèrement réduite et atteignait 3,9 l/100 km alors qu’elle était auparavant de 4,1 l/100 km. De plus, une boîte manuelle robotisée est proposée en option au prix de 700 euros. Au niveau du design, il reste assez original, bien que la grande croix noire qui barrait sa face avant a été supprimée.

Quatre finitions pour une légère augmentation de prix

Ce sont en effet pas moins de quatre nouvelles finitions qui sont proposées pour la Toyota Aygo. La « x », le modèle de base, se contente du minimum et est vendue à partir de 11 190 euros dans sa version 3 portes, contre 10 900 euros pour son ancienne génération.

Ce sont cependant les autres modèles qui ont le plus attiré notre attention. Par exemple, la « x-play » – le modèle au cœur de la gamme – est également équipée de série d’un système multimédia qui comprend notamment un écran tactile de 7 pouces et une caméra de recul. De son côté, la « x-cite » propose, également de série, des jantes alliage 15 pouces et des antibrouillards, alors que sa carrosserie est bicolore, associant le magenta et le noir. Veuillez noter que la « x-trend », uniquement disponible en 5 portes, est identique à cette dernière mais remplace le magenta par le bleu.