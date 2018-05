Une nouvelle série spéciale Cyan de la Toyota Yaris

Bien que la Toyota Yaris soit sortie il y a plus de six ans, elle figure toujours en bonne place dans le classement des voitures les plus vendues en France. On la retrouve en effet en 14e position pour le début de l’année, juste derrière la Volkswagen Polo. Elle le doit notamment au succès de sa version hybride, mais aussi à son restylage opéré il y a un an. Il n’est donc pas étonnant que Toyota la propose dans une nouvelle série limitée.

Deux raisons de parler d’elle

La Toyota Yaris a plusieurs raisons de faire l’actualité. La première d’entre elles est son récent changement de motorisation. Son bloc moteur a en effet été modifié pour se conformer aux normes européennes, ce qui lui a également permis d’augmenter sa puissance, cette dernière passant de 69 à 72 chevaux. Cependant, la nouvelle qui nous intéresse aujourd’hui est la sortie de la série limitée Cyan. Elle sera donc disponible en 750 exemplaires (500 hybrides et 250 essences) et vendue à partir de 17 850 euros.

La Toyota Yaris série spéciale Cyan en détails

Comme son nom l’indique, sa principale particularité est son design, dans lequel le cyan est très présent. C’est bien évidemment la couleur de sa carrosserie, mais on la retrouve également sur les contours du levier de vitesse et des aérateurs latéraux. Cela permet de lui donner une pointe d’originalité.

Chacune des deux versions disposera de son propre pack de finition. Pour l’essence, il s’agit du Pack Confort Plus, qui permet de bénéficier de l’allumage automatique des feux, de la climatisation, d’un démarrage mains libres et de rétroviseurs électriquement rabattables. Veuillez noter que des équipements tels que les feux de jours à LED ou un accoudoir pour le conducteur sont également ajoutés. Pour la version hybride, c’est le Pack Zen qui est utilisé. En dehors de la climatisation, il propose toutes les options disponibles dans le Pack Confort Plus.