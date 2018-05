Waze, l’application indispensable pour les automobilistes

Alors qu’en France plus de dix millions d’utilisateurs lui font confiance, nous avons voulu en savoir plus sur cette application devenue indispensable pour de nombreux automobilistes. Vous pouvez en apprendre plus sur la manière dont elle fonctionne en visionnant la vidéo ci-dessous :

Elle agit comme votre copilote

Alors que la plupart des utilisateurs quotidiens s’en servent pour des trajets courts, généralement pour se rendre au travail et en revenir, Jérôme Marty, le directeur général de Waze France, a fait une promesse simple. Faire gagner cinq minutes sur le trajet de chacune des personnes qui se sert de l’application. Pour y parvenir, l’application s’efforce d’être la plus complète possible, proposant régulièrement de nouvelles fonctions. Par exemple, Crit’Air, la dernière en date, permet d’éviter les endroits où la circulation est restreinte lorsque la pollution est trop élevée et vous prévient la veille d’une entrée en zone Crit’Air.

Mais l’un des services les plus intéressants demeure sans aucun doute le programme Connected Citizens. Ce dernier permet notamment d’être informé des nombreuses perturbations présentes sur la route, par exemple les travaux ou les différents événements organisés.

Un financement publicitaire

C’est en effet une application gratuite entièrement financée par la publicité. Cependant, cette dernière est utilisée de manière intelligente, notamment grâce à la géolocalisation. Son fonctionnement est assez simple : vous passez devant une boutique et une promotion discrète s’affiche sur l’écran. Ce sont donc des publicités très pertinentes qui évitent d’être trop intrusives.

Il est seulement dommage qu’il n’existe pas une version payante de l’application dispensée d’annonces publicitaires. Cependant, ceux qui ne les supportent pas peuvent opter pour Coyote, son principal concurrent, dont l’application est vendue 4,99 euros. En Europe, elle s’est écoulée à 5 millions d’exemplaires. On est donc bien loin des chiffres de Waze, application qui a été deux fois plus téléchargée rien que sur le territoire français.