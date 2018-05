Lamborghini présente la Huracan Performante Spyder

Cette nouvelle version de la Huracan vous permettra non seulement de profiter des joies d’un cabriolet, mais également du meilleur moteur de toute la gamme. Vous pouvez la découvrir un peu plus précisément en visionnant la vidéo ci-dessous :

Un monstre de puissance

Ses caractéristiques ont en effet largement de quoi vous impressionner. Elle est équipée d’un moteur V10 atmosphérique de 5,2 litres qui génère une puissance s’élevant tout de même à 640 chevaux, soit 30 de plus que la Spyder classique. Elle propose également un couple de 600 Nm à 6 500 tr/min. Alors qu’elle peut atteindre une vitesse maximale de 325 km/h, elle n’a besoin que de 3,1 secondes pour passer de 0 à 100 km/h.

Cette voiture a été conçue pour la performance et on le retrouve notamment avec l’ALA. Il s’agit d’un système qui permet d’améliorer son aérodynamisme, en agissant sur l’aileron arrière et sur le spoiler avant. De plus, grâce à une meilleure répartition des flux, elle est toujours vraiment collée à la route. Enfin, le constructeur italien a assuré que son toit avait été spécialement étudié pour ne pas altérer les performances de cette supercar.

Un investissement tout de même important

Bien évidemment, un tel bolide a un prix. En Europe, il coûtera en effet 219 585 euros hors taxes. Mais à ce tarif déjà conséquent, il faudra ajouter le malus écologique. La Lamborghini Huracan Performante Spyder rejetant 380 g/km de CO 2 , elle hérite de la valeur maximale qui s’élève à 10 500 euros. Cependant, ce dernier ne représente qu’une très faible proportion du prix d’achat et ne devrait donc pas décourager les potentiels acquéreurs. Enfin, il faut tout de même parler de sa consommation qui est assez importante. Vous devrez en effet compter pas moins de 20 l/100 en ville alors qu’elle consomme 14 l/100 sur des parcours mixtes.

Un profil très sportif Source : site officiel Lamborghini