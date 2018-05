Le Volkswagen Tiguan coupé pour 2019

Volkswagen n’a jamais caché son intention de décliner son Tiguan autant que possible. Après l’Allspace, sa version XXL disposant de 7 places, il n’est donc pas étonnant de voir débarquer un modèle coupé. Il sera présenté fin 2018 et disponible en 2019.

Un design extérieur chamboulé

Bien évidemment, ce SUV coupé aura un profil bien plus sportif, ce qu’on verra dès le premier coup d’œil. Outre l’abaissement de la hauteur du toit, c’est vraiment l’arrière du véhicule qui permettra de le différencier. Ce dernier sera en effet bien plus incliné. De plus, les vitres latérales seront également plus petites. Toutes ces modifications devraient le rapprocher du design des concepts Cross Blue Coupé et Atlas Cross Sport Concept. Cependant, l’habitacle de ce Tiguan coupé ne devrait pas trop différer de celui de la version classique. Il bénéficiera lui aussi des même finitions R-Line.

Peu de modifications mécaniques

La seule modification notable au niveau de sa mécanique devrait en effet être le changement de ses suspensions. Celles-ci seront donc plus adaptées à un véhicule qui veut mettre en avant son profil sportif. Concernant sa motorisation, c’est exactement la même que sur la version de base. Vous pourrez choisir entre des blocs essence allant de 125 à 180 chevaux alors que les moteurs diesel génèrent une puissance de 115 à 240 chevaux. En fonction des versions, il sera disponible en traction avant ou en transmission intégrale.

Le Tiguan coupé sera donc présenté au cours du second semestre 2018. On peut donc imaginer que le Mondial de l’Automobile, qui aura lieu du 4 au 14 octobre prochain à Paris, soit l’endroit idéal pour le faire. Il faudra sans doute attendre cet événement pour se faire une véritable idée sur ce SUV coupé. Concernant le prix, il sera vendu à partir de 28 000 euros, ce qui fait 1 500 euros de plus que la version de base.