Porsche dévoile une nouvelle Cayenne en hybride rechargeable

Porsche a dévoilé le nouveau modèle de la Cayenne. Le constructeur allemand a donc décidé de faire l’impasse sur la version diesel pour en proposer une hybride rechargeable. Vous pouvez en apprendre plus à ce sujet en visionnant la vidéo ci-dessous :

La conséquence du succès de la Panamera hybride

Alors que la Panamera hybride a rencontré un très grand succès en Europe, représentant 60 % des ventes de ce modèle sur ce continent, il n’est pas étonnant de voir Porsche proposer la déclinaison E-Hybrid de sa troisième génération de Cayenne, sortie il y a seulement quelques mois. Elle propose d’ailleurs un design similaire à celui de la version essence, mais on peut facilement la reconnaître grâce à ses étriers de frein vert pomme. Elle est déjà disponible à la vente, son prix pour le marché français étant de 92 304 euros.

De très bonnes spécificités techniques

Vous ne devriez en effet pas être déçu de ce que vous retrouverez sous le capot. Vous trouverez en effet un V6 thermique associé à un bloc électrique d’une puissance respective de 340 et 136 chevaux, ce qui fait un total de 462 chevaux. En comparaison, la génération précédente n’en comptait que 426. De plus, son couple moteur s’élève à 700 Nm alors qu’il ne lui faut que 5 secondes pour passer de 0 à 100 km/h et que sa vitesse maximale est de 253 km/h. Enfin, elle est équipée d’une boîte à 8 rapports sur laquelle le passage des vitesses se fait plus facilement que sur la version essence.

En ce qui concerne sa batterie, sa capacité passe de 10,8 à 14,1 kWh. Cela lui permet d’offrir une autonomie de 44 kilomètres lorsqu’elle n’utilise que le moteur électrique, à condition de ne pas dépasser les 135 km/h. Veuillez également noter que, pour la recharger, il faut compter 7 heures, mais, grâce à un système de recharge rapide disponible en option, vous pouvez le faire en moins de 2 h 30.