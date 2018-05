Le prix du Mercedes Classe G désormais connu

Alors qu’avec le Mercedes Classe G la marque allemande propose un 4×4 qui dispose de nombreux arguments, elle vient tout juste de communiquer son prix. Il sera donc vendu à partir de 110 700 euros. Vous pouvez en apprendre plus sur ce modèle en visionnant la vidéo ci-dessous :

Un modèle mythique et abordable

Proposé à partir de 110 700 euros, le Mercedes Classe G a de quoi convaincre. Même si son prix représente un investissement important, il demeure tout de même attractif quand on considère le niveau de luxe qu’il propose. À l’intérieur de celui-ci, vous pourrez en effet profiter d’un confort similaire à celui offert par certaines des meilleures limousines.

Il faut également rappeler que le Mercedes Classe G est un véhicule mythique de la marque allemande, dont la première édition est sortie en 1979. Cependant, s’il a connu de très nombreuses évolutions, Mercedes s’est efforcée de proposer un grand nombre d’innovations lors de chacune des ses versions afin qu’il soit toujours dans l’air du temps.

Plusieurs déclinaisons pour ce modèle

En plus de son édition de base, plusieurs autres seront proposées pour ce modèle. La variante G63 AMG a déjà été confirmée et s’annonce comme la version extrême du Mercedes Classe G. Il proposera en effet des performances exceptionnelles comme peut en témoigner son énorme puissance de 585 chevaux. Cependant, il se distinguera également par ses qualités de franchissement sur tous les types de terrains, même les plus difficiles. Pour illustrer le niveau de ses performances, elles sont comparables à celles d’une Porsche 911. Comme cette dernière, il ne lui faut d’ailleurs que 4,5 secondes pour passer de 0 à 100 km/h. Il sera disponible à partir de 164 500 euros.

De plus, une version Maybach de ce nouveau Mercedes Classe G devrait également voir le jour. Comme le modèle de la génération actuelle, il pourrait disposer de l’arrière de cabriolet et se présentera comme la version la plus luxueuse de ce 4×4.