Une version à hybridation légère pour la nouvelle Golf 8

Bien que toute une gamme de véhicules électriques soit programmée par Volkswagen, le constructeur allemand ne compte pas abandonner les traditionnelles voitures à moteur thermique. Il propose notamment une toute nouvelle version de la Golf 8 qui dispose d’une légère hybridation, ce qui lui permettra de légèrement réduire sa consommation et ses rejets en CO 2 .

Vers une généralisation de la micro-hybridation

Cette version de la Golf 8 bénéficiera d’une nouvelle technologie qui s’appelle la micro-hybridation. À terme, elle pourrait même remplacer les motorisations essence et diesel. Ces deux dernières sont en effet mises à mal par les différentes mesures et normes dites « anti-pollution ». Utiliser ce tout nouveau procédé permettra donc aux différents constructeurs de faire baisser le taux de rejet en C0 2 d’environ 20 % , mais également de diminuer leur consommation de 0,3 litre pour 100 kilomètres.

Comment fonctionne cette technologie ?

Elle se présente sous la forme d’un alterno-démarreur de 48 volts et d’une puissance de 4 à 8 kWh. Il remplace l’alternateur traditionnel et entraîne les roues grâce à une courroie d’une très grande résistance. Il est notamment accompagné d’une batterie de 48 volts qui se recharge automatiquement en récupérant l’énergie générée lors des freinages. Bien qu’il ne soit pas suffisant pour faire avancer la voiture à lui seul, il parvient à rendre les véhicules thermiques bien plus propres. Enfin, c’est une technologie simple à installer sur un véhicule et relativement bon marché, puisqu’elle ne coûte que 800 euros.

Cette technologie permettra donc au constructeur allemand de rendre ses prochains modèles de Golf à moteur thermique bien plus écologiques et économiques. Grâce à elle, il ne devrait plus connaître de problèmes pour répondre aux différentes normes européennes contre la pollution. Veuillez également noter que Volkswagen a déjà annoncé que la production de ces véhicules devrait commencer en juin 2019.